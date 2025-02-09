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¡ö4 Á°·Ç½ñ¡¢P230
¡ö5 https://archive.nytimes.com/krugman.blogs.nytimes.com/2012/03/30/banking-mysticism-continued/
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¡ö7 ¥·¥å¥ó¥Ú¡¼¥¿¡¼¡Ê2020,p.191¡Ë
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