セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ピーター・パン』 ぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ピーター・パン』 ぬいぐるみ

登場時期:2024年11月15日より順次

サイズ:全長約10×10×15cm

種類:全4種(ピーター・パン、フック船長、チクタクワニ、スミー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーの人気作品『ピーター・パン』に登場するキャラクターたちが、ぬいぐるみになって登場。

「ピーター・パン」と「フック船長」のほか、「チクタクワニ」と乗組員の「スミー」もラインナップされます!

約15センチの小ぶりなサイズで、集めて飾りたくなる存在です☆

ピーター・パン

『ピーター・パン』の主人公「ピーター・パン」

短剣を腰に携え、キリッとした表情を見せています。

おなじみのグリーンのコスチュームや、羽根飾りが付いた帽子もしっかり再現されたぬいぐるみです。

フック船長

『ピーター・パン』に登場するディズニーヴィランズ「フック船長」

特徴的なヒゲや眉、トレードマークともいえるフックになった左手も丁寧にデザインされています。

ちょっとしたスペースにディスプレイできる、手のひらサイズのぬいぐるみです☆

チクタクワニ

「フック船長」の片手を食べた「チクタクワニ」もぬいぐるみになって登場。

緑色のボディと、迫力ある姿が特徴的です。

「ピーター・パン」や「フック船長」のぬいぐるみと一緒に飾りたくなります!

スミー

「フック船長」の海賊船で乗組員をしている「スミー」

大きなお鼻や眼鏡が特徴的なキャラクターです。

お腹の出た服装や優しそうな表情も、ぬいぐるみで再現されています☆

集めて飾りたくなる「ピーター・パン」や「フック船長」たちのぬいぐるみ。

セガプライズのディズニー『ピーター・パン』 ぬいぐるみは、2024年11月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

