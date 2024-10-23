°û¤Þ¤º¤Ë¿©¤Ù¤ë¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥³¡¼¥Ò¡¼¡×½Ð¤¿¡ª UCCÆÈ¼«À½Ë¡¤Î¡ÖYOINED¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
UCC¾åÅçàÝàê¤Ï¡¢ºòÇ¯ÃÂÀ¸¤Î¡¢ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ½é¤ÎÆÈ¼«À½Ë¡¤Î°û¤Þ¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÖYOINED¡Ê¥è¥¤¥ó¥É¡Ë¡×¤ÎÌ£³Ð¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºòÇ¯¤«¤é¿Ê²½¤µ¤»¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£11·î1Æü¤è¤ê¡¢¡ÖUCC¥«¥Õ¥§¥á¥ë¥«¡¼¥É¡×¡ÖCOFFEE STYLE UCC¡×¡Ö¾åÅçàÝàêÅ¹¡×¡¢UCC¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÈÕ¼à¥·¡¼¥ó¤òºÌ¤ë¡¢¤ª¼ò¤È¤Ä¤Þ¤à¿·´¶³Ð¡È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥³¡¼¥Ò¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¼ò¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
YOINED¤Ï¡¢¹½ÁÛ¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤«¤±UCC¤¬2023Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡¢¿©¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÎYOINED¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢»º¤Î¥¥ê¥Þ¥ó¥¸¥¡¥íºÇ¹âÅùµéAA¡£¶¯¤¤»ÀÌ£¤È¥³¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÆ¦ËÜÍè¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢ÌîÀÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÊÍ¾±¤¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯11·î1Æü¡Á2025Ç¯4·î15Æü¤Þ¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÏµÞ¤¤¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡£
UCC¤Ï¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤«¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òºî¤ë¹©Äø¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢Ê´ºÕ¤·¤¿Æ¦¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¥ª¥¤¥ë¤òÌý»é¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£YOINED¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤´¤ÈÅà·ëÊ´ºÕ¤·¿·Á¯¤Ê¤Þ¤Þ¹á¤ê¤âÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¡È°û¤à¡É¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢Æ¦ËÜÍè¤Î´Å¤ß¡¦»ÀÌ£¡¦¶ìÌ£¤¬ºî¤ëË§½æ¤Ê¹á¤ê¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤ÎÍ¾±¤¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖCRAZY BLACK¡×¤È¡ÖMELLOW BROWN¡×¤Î2¼ïÎà¤ò3Ëç¤º¤Ä¥¢¥½¡¼¥È¡£
11·î1Æü¤«¤é¤ÏUCC¥³¡¼¥Ò¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ÀìÇ¤¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°²òÀâ¤ò´Þ¤à¡¢YOINED¤È¤ª¼ò¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüÄø¡§¡11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë19:00¡Á20:30¢11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë16:30¡Á18:00£11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:00¡Á20:30
¡¦¾ì½ê¡§UCCÅìµþËÜÉô¥°¥ë¡¼¥×¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥àÆâ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä8-5-26 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÀÄ»³¥Ó¥ë¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¡§YOINED¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¼ò¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò²òÀâ¡¢¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡1Ëç¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÇÈÕ¼à¤ò¡¡ YOINED¥ï¥¤¥ó¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å
¢£1Ëç¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÇÈÕ¼à¤ò¡¡ YOINED¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å
¡¦¶â³Û¡§6600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Äê°÷¡§³Æ²ó5Ì¾
¡¦¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§²¼µURL¤è¤ê¿½¤·¹þ¤ß¡£¡ÊÀèÃå½ç¡¢Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¡Ë
¡11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë19:00 ¡Á 20:30
https://ucc-coffee-academy.resv.jp/direct.php?direct_id=3937
¢11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë16:30 ¡Á 18:00
https://ucc-coffee-academy.resv.jp/direct.php?direct_id=3938
£11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:00 ¡Á 20:30
https://ucc-coffee-academy.resv.jp/direct.php?direct_id=3988
UCC
¡ÖYOINED¡×
2700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë