¥À¥¤¥½¡¼ÏÃÂê¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ªÅÅ¸»ÉÔÍ×♡¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º¤Ë»È¤¨¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ú¡¼¥Ñ¡¼²Ã¼¾´ï¡Ê¥æ¡¼¥«¥ê¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸÷¤ëÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯♡
´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡£¤½¤í¤½¤í²Ã¼¾´ï¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¡Á¤È»×¤¦Æü¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀèÆü¥À¥¤¥½¡¼¤ËË¬¤ì¤ë¤È¡¢µ¨Àá¤â¤ÎÇä¤ê¾ì¤ÇÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥àÈ¯¸«¡£¤Ê¤ó¤ÈÅÅµ¤ÉÔÍ×¤Ç²Ã¼¾¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¦ÉÊ¤Ç¡¢ÁáÂ®¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¢ö
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥Ú¡¼¥Ñ¡¼²Ã¼¾´ï¡Ê¥æ¡¼¥«¥ê¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¡£¥æ¡¼¥«¥ê¤ÎÂ¾¤Ë¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥ß¥â¥¶¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë»æ¤Ç¤Ç¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀÞ¤Ã¤ÆÆÍµ¯ÉôÊ¬¤òÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Ëº¹¤·¹þ¤ß¡Ä
¤¢¤È¤Ï¿åÆ»¿å¤òÆþ¤ì¤¿Å¬Åö¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥°¥é¥¹¤ä¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¡£¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤¬¿å¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÛ¤¤¾å¤²¡¢¼«Á³¤Ë¾øÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¸¤ó¤ï¤ê¤È²Ã¼¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¡ª¤ª¼ê·Ú¤¹¤®¤ë¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥Ú¡¼¥Ñ¡¼²Ã¼¾´ï¡Ê¥æ¡¼¥«¥ê¡Ë¡Ù
ÅÅµ¤¤¬Í×¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃÖ¤¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾®Êª¤ÈÊÂ¤Ù¤ÆÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¢ö
ÍÆ´ï¤Î¿å¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¿å¤òÊä½¼¤·¡¢1Æü1²ó¤ÏÃæ¿È¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ìÈÌÅª¤Ê²Ã¼¾´ï¤è¤ê¤â¼ê·Ú¤Ë¤ª¿å¤Î¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤µÈ´·²¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç¤ÎÊÑ²½¤ä¸ú²Ì¤ÏÀµÄ¾´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ë´¥ÁçÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡
¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çã¤Ã¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¥¢¥ê¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤è¡ª
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥Ú¡¼¥Ñ¡¼²Ã¼¾´ï¡Ê¥æ¡¼¥«¥ê¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¼«Á³µ¤²½¤Î¥Ú¡¼¥Ñ¡¼²Ã¼¾´ï¡£ÀáÅÅ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¾ì½êÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ë´¥ÁçÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¦ÉÊ♡µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯10·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£