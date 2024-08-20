¤¢¤Ê¤¿¤ÏŽ¢ÆüËÜ¤Ë»±¤¬²¿ËÜ¤¢¤ë¤«Ž£¤òÂ¨Åú¤Ç¤¤ë¤«¡Ä³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¤Ç¼ÂºÝ¤Ë½Ð¤¿Ä¶ÆñÌä¤Î¹¶Î¬Ë¡
¢£¤Ê¤¼°ìÎ®´ë¶È¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¤Ç¡Ö¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤«
¡Ö¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆþ¼Ò»î¸³ÌäÂê¤òÎã¤Ë¤·¤Ä¤Ä²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÄ´ºº¤ä·×Â¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á°Äó¾ò·ï¤äÄ´ºº¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÏÀÍýÅª¤ËÂç¤Þ¤«¤Ê¿äÄêÃÍ¤òÆ³¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¤âÂç¤¤¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ÎºÝ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¤Ç¤Ï¡¢²ò¤¯¿Í¤ÎÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸æ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±¤¹¤Ð¤é¤·¤¤»ÖË¾Æ°µ¡¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¼ÂºÝ¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ë¶È¤ÏÆþ¼Ò»î¸³¤Ç¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¤ÎÌäÂê¤òÄÌ¤¸¤Æ»×¹ÍÎÏ¤òÌä¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¤Ã¤Æ¶ì¼ê¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤³¤½¡¢¤¼¤ÒËÜ¾Ï¤ÎÌäÂê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¤ÏÌäÂê¤ò·«¤êÊÖ¤·²ò¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÎÏ¤ò¥á¥¥á¥¤È¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÆþ¼Ò»î¸³¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯ÅÙ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë½ü¶Ý´ØÏ¢¤ÎÇä¾å¹â¤ò¿äÄê¤»¤è¡ÊEY¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢³°»ñ·ÏÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë´ë¶È¡Ë
¤¢¤ëµï¼ò²°¤Î°ìÆü¤ÎÇä¾å¤ò¿äÄê¤»¤è¡Ê¥Ù¥¤¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¢ÀïÎ¬·Ï¥³¥ó¥µ¥ë´ë¶È¡Ë
¸½ºß¤ÎEVÉáµÚÎ¨¤ò¿äÄê¤»¤è¡Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡¢IT´ë¶È¡Ë
¢£¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¿ô»ú¡×°ìÍ÷
¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤¯¤Ë¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¡¢
¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
£ÌäÂê¤ÎÁ°Äó¤òµÒ´ÑÅª¤ËÀßÄê¤Ç¤¡¢²òÅú¤ÎÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë
¤Ê¤É¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¤ÎÍ×ÅÀ¤¬¼«Á³¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËÌäÂê¤ò°ì½ï¤Ë²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÊýË¡¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¤Ç¤è¤¯»È¤¦¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¿ô»ú¡×¤Î°ìÍ÷¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤¿¾å¤ÇÌäÂê¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¿ô»ú°ìÍ÷
¡ÒÆüËÜ¡Ó
¿Í¸ý¡§1.2²¯¿Í¡Ê2050Ç¯¡§1²¯¿Í¡¢2060Ç¯¡§9000Ëü¿Í¡Ë
Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¡§84ºÐ
À¤ÂÓ¡§5000Ëü¸Í
Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ¿Í¿ô¡§2.5¿Í
¹ñÅÚÌÌÀÑ¡§38ËüÊ¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ê»³ÃÏ¡§70¡ó¡¢Ê¿ÃÏ¡§30¡ó¡Ë
´ë¶È¤Î¿ô¡§340Ëü¼Ò¡ÊÂç´ë¶È¡§1.4Ëü¼Ò¡¢Ãæ´ë¶È¡§50Ëü¼Ò¡¢¾®´ë¶È¡§290Ëü¼Ò¡Ë
À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¡§7000Ëü¿Í
¡ÒÀ¤³¦¡Ó
¿Í¸ý¡§80²¯¿Í¡Ê2050Ç¯¡§95²¯¿Í¡¢2100Ç¯¡§110²¯¿Í¡Ë
ÃÏµå¤ÎÄ¾·Â¡§12000km
ÃÏµå¤Î±ß¼þ¡§40000km
ÃÏµå¤ÎÉ½ÌÌÀÑ¡§5²¯¥¥íÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ê³¤¡§70¡ó¡¢Î¦¡§30¡ó¡Ë
¢¨¤¤¤º¤ì¤â³µ¿ô
¢£¼ÂºÝ¤Ë³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿ÌäÂê
ÆüËÜ¤Ë»±¤Ï²¿ËÜ¤¢¤ë¤«¡©¡¡Æñ°×ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
ÆüËÜ¤Ï»±¤Î½êÍËÜ¿ô¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë»±¤Î¾ÃÈñÎÌ¤¬À¤³¦°ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¹ß±«Æü¿ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë»±¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹Í¤¨Êý
ÆüËÜ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë»±¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÅ¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤¬½êÍ¤¹¤ë»±¤ÈÅ¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë»±¤Î2¤Ä¤Ë¾ì¹çÊ¬¤±¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¶¼ºÊª¤È¤·¤Æ¤Î»±¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¹ØÆþ¤·¤Æ¤«¤éÊ¶¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢º£²ó¤Ï¸Ä¿Í¤Î½êÍÊª¤È¤·¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë»±¤ÎËÜ¿ô¤«¤é¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»±¤Î½êÍËÜ¿ô¡áÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¡ß»±¤Î½êÍÎ¨¡ß1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ½êÍËÜ¿ô¤Çµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Ï¤ª¤ª¤è¤½1.2²¯¿Í¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢»±¤Î½êÍÎ¨¤ÈÊ¿¶Ñ½êÍËÜ¿ô¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð»±¤ÎËÜ¿ô¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤êÀº³Î¤Ê¿ôÃÍ¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»±¤Î¼ïÎà¤òÊ¬Îà¤·¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤Þ¤º¤ÏÊ¬Îà¤«¤é
»±¤òÍÑÅÓ¤´¤È¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¤È¡¢
¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß»±
£Æü»±
¤Î3¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¡±«»±¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍÀßÄê¤Ï²ò¤¯¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï²¾¤Ë½êÍÎ¨¤ò95¡ó¡¢Ê¿¶Ñ½êÍËÜ¿ô¤ò3ËÜ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
1.2²¯¿Í¡ß95¡ó¡ß3ËÜ¡á3.42²¯ËÜ
¼¡¤Ë¡¢¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤Ï±«»±¤è¤ê¤Ï½êÍÎ¨¤Ï¤ä¤äÄã¤¤¤È¹Í¤¨¡¢½êÍÎ¨¤ò80¡ó¡¢Ê¿¶Ñ½êÍËÜ¿ô¤ò1ËÜ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
1.2²¯¿Í¡ß80¡ó¡ß1ËÜ¡á9600ËüËÜ
ºÇ¸å¤Ë¡¢£Æü»±¤ÏÀÊÌ¤Ç½êÍÎ¨¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÃË½÷¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃË¡§6000Ëü¿Í¡ß5¡ó¡ß1ËÜ¡á300ËüËÜ
½÷¡§6000Ëü¿Í¡ß70¡ó¡ß1ËÜ¡á4200ËüËÜ
¤è¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë»±¤ÎËÜ¿ô¤Ï¡¡Ü¢¡Ü£¡áÌó4.8²¯ËÜ¤È¿äÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£ÅÙ¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»±¤ÎËÜ¿ô¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤¢¤ë»±¤ÎËÜ¿ô¤ò·×»»¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»±¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤Î¼ûÍ×¤«¤é·×»»¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»±¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇäËÜ¿ô¡áÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¡ß¼ûÍ×Î¨¡ß1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¹ØÆþ²ó¿ô
¤³¤³¤Ç¤â¾ì¹çÊ¬¤±¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µÞ¤ÊÅ·¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë»È¤¦»±¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤È¡¢¥ÉáÃÊ»È¤¤¤Î»±¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¯
¡Ò¤µÞ¤ÊÅ·¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë»È¤¦»±¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Ó
±«¤¬ÆÍÁ³¹ß¤Ã¤¿¤ê¡¢Æüº¹¤·¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë»±¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»È¤¦»±¤òµÞ¤¤¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç»±¤Î¼ïÎà¤ÏÊ¬¤±¤º¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¡ß¼ûÍ×Î¨¡ßÊ¿¶Ñ¹ØÆþ²ó¿ô¡×¤Çµá¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Ä¤â»±¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¡¢±«Í½Êó¤ÎÆü¤Ë»±¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Î60¡ó¤È²¾Äê¤·¡¢»Ä¤ê¤Î40¡ó¤¬¼ûÍ×Î¨¡¢¤Ä¤Þ¤êÅ·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞ¤Ë»±¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢
1.2²¯¿Í¡ß40¡ó¡ß2ËÜ¡á9600ËüËÜ
¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥ÉáÃÊ»È¤¤¤Î»±¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Ó
»±¤¬²õ¤ì¤¿¤È¤¤ËÇã¤¤Â¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÀÇ½¤ÎÎÉ¤¤»±¤ò¿·¤·¤¯Çã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¼ûÍ×Î¨¤Ï»±¤Î¸Ä¿Í½êÍÎ¨¤ÈÆ±ÍÍ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î·Ð¸³¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»±¤ÎÂÑÍÑÇ¯¿ô¤ò3Ç¯¡¢Ê¿¶Ñ¹ØÆþ²ó¿ô¤ÏÇ¯1²ó¤È¤·¤Æ·×»»¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º±«»±¤Ï¡¢
1.2²¯¿Í¡ß95¡ó¡ß1ËÜ¡à3Ç¯¡á3800ËüËÜ
ÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤Ï¡¢
1.2²¯¿Í¡ß80¡ó¡ß1ËÜ¡à3Ç¯¡á3200ËüËÜ
Æü»±¤Ï¡¢
ÃË¡§6000Ëü¿Í¡ß5¡ó¡ß1ËÜ¡à3Ç¯¡á100ËüËÜ
½÷¡§6000Ëü¿Í¡ß70¡ó¡ß1ËÜ¡à3Ç¯¡á1400ËüËÜ
¤³¤ì¤é¤ò¹ç·×¤·¤Æ¡¢Å¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»±¤ÎËÜ¿ô¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤Ç1.8²¯ËÜ¤È¿äÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤«¤é¡¢¸Ä¿Í½êÍ¤ÈÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë»±¤Ï¿äÄê6.6²¯ËÜ¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ÂºÝ¤Î¿ô¤È¤ÎÁê°ã¤Ï¡Ä
¤ª¤ï¤ê¤Ë
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢»±¤òÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ3¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸Ä¿Í½êÍ¤ÈÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ËÊ¬¤±¤ÆËÜ¿ô¤òµá¤á¤ëÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÎÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î»±¤ÎÊ¿¶Ñ½êÍ¿ô¤ÏÌó4.2ËÜ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ç¯´Ö»±¾ÃÈñÎÌ¤Ï1.2²¯ËÜ°Ê¾å¤À¤½¤¦¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤Ë1¿Í1ËÜ¤Ï»±¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë»±¤ÎËÜ¿ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼ÂºÝ¤Î¿ô¤È¿äÄêÃÍ¤Ç¤È¤Æ¤â¶á¤¤ÃÍ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¸Ä¿Í½êÍ¤Î»±¤ÎËÜ¿ô4.83²¯ËÜ¡àÆüËÜ¤Î¿Í¸ý1.2²¯¿Í¡á1¿Í¤¢¤¿¤ê4.0ËÜ¡Ë¡£
°ìÊý¡¢Å¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»±¤ÎËÜ¿ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¿ôÃÍ1.2²¯ËÜ°Ê¾å¤ËÂÐ¤·¡¢¿äÄêÃÍ¤¬Ç¯1.8²¯ËÜ¤È¡¢Âç¤¤¯ÃÍ¤¬¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿¶Ñ½êÍËÜ¿ô¤Û¤É¤ÎÀº³Î¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¡Ö»±¤ÎÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Ç¤¢¤ëÌó3Ç¯¤Ë1²ó¡¢Äê´üÅª¤Ë»±¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬²¾Äê¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
----------
ÅìÂç¥«¥ë¥Ú¡¦¥Ç¥£¥¨¥àÅìÂçÀ¸½¸ÃÄ
2020Ç¯6·î¡¢À¾²¬°íÀ¿¤¬ÂåÉ½¤È¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ë¥Ú¡¦¥Ç¥£¥¨¥à¤òÀßÎ©¡£À¾²¬¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÉÏº¤²ÈÄí¤Ç½µ3Æü¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¬¤é¹ç³Ê¤·¤¿ÅìÂçÀ¸¤äÃÏÊý¸øÎ©¹â¹»¤ÇÅìÂçÌÏ»î1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅìÂçÀ¸¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖµÕÅ¾¹ç³Ê¡×¤ò¤·¤¿¸½ÌòÅìÂçÀ¸¤¬½¸¤¤¡¢Æü¡¹¶µ°é¶È³¦¤Î³×¿·¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¡²è¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÊÔ½¸¡¢TBS¥É¥é¥ÞÆüÍË·à¾ì¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¤Î´Æ½¤¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÅìÂçÀ¸300¿Í°Ê¾å¤òÄ´ºº¤·¡¢Â¿¤¯¤Î²è´üÅª¤ÊÊÙ¶¯Ë¡¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥ê¥¢¥ë¥É¥é¥´¥óºù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÈÂê¤·¤¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ20¹»°Ê¾å¤Ç¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¹Ö±é²ñ¤ò¼Â»Ü¡£Ç¯´Ö1000¿Í°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¤ËÊÙ¶¯Ë¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÅìÂçÀ¸½¸ÃÄ ÅìÂç¥«¥ë¥Ú¡¦¥Ç¥£¥¨¥à¡Ë