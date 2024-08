ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。8月11日(日・祝)の放送のテーマは「夏の魅惑! 人魚・マーメイドソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか……!?

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」は、毎回週替わりでテーマを設けてリクエストを募集し、リクエストを集計した「番組オリジナルTOP10チャート」をカウントダウン形式で発表していく音楽番組です。番組には毎回「ハピクロTOP10 音楽コメンテーター」が登場。楽曲の解説やチャートの総評などを、専門家の視点でコメントしていただきます。

パーソナリティをつとめるももいろクローバーZ



今回のハピクロは「夏の魅惑! 人魚・マーメイドソングTOP10」をテーマに、「人魚・マーメイド」にまつわる楽曲をカウントダウン形式で紹介しました。・1位:NOKKO「人魚」・2位:T.M.Revolution「HOT LIMIT」・3位:天野春子(小泉今日子)「潮騒のメモリー」・4位:松田聖子「小麦色のマーメイド」・5位:SEKAI NO OWARI「マーメイドラプソディー」・6位:映画『リトル・マーメイド』より「Part of Your World」・7位:チェッカーズ「ミセス マーメイド」・8位:THE YELLOW MONKEY「追憶のマーメイド」・9位:水曜日のカンパネラ「マーメイド」・10位:杉山清貴&オメガトライブ「ふたりの夏物語 NEVER ENDING SUMMER」今回の「夏の魅惑! 人魚・マーメイドソングTOP10」は、夏の風景に鮮やかな彩りを加える、神秘的で煌びやかな存在として人魚・マーメイドが登場する数多くのナンバーがランクイン!そのようななか、アンデルセンの童話「人魚姫」で描かれている、強い恋心や、泡になって消えてしまう儚さを、夢見心地なサウンドと歌声で響かせるNOKKOの「人魚」が堂々のTOPという結果となりました。どの曲にも共通しているのは、出会いを劇的なストーリーとして表現していること。この理由は、架空の生き物で、海と陸を行き来できる人魚というキャラクターが、好奇心あふれる冒険ロマンや、一途に思い続ける純愛、切ない結末で終わる悲恋などを、ドラマや映画などに登場するヒロインが持つベーシックな設定をイメージしやすいからではないでしょうか。大切な人との、忘れられない夏を想像させてくれる曲がそろったTOP10となりました。次回8月18日(日)の放送テーマは「夏の王道! サーフミュージックソングTOP10」です。<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹