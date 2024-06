「torcia」コラボ無料で体験受講！ヨガタウン「YOGAWeek」

ヨガタウンは、6月21日(金)の「国際ヨガの日」からYOGAWeekを開催中。

6月24日(月)から、既存有料オンライン配信であるtorciaとコラボし期間内のヨガクラスを無料で体験受講できるサービスを開始しました。

参加無料!日本全国一緒に楽しむ「YOGAWeek」

開催期間:2024年6月21日(金)〜7月11日(木)の21日間

全国から集まったインストラクターが、6つのテーマに沿った約500クラスを展開予定。

すべてのクラスは無料で受講可能!普段ヨガをしない方誰もが楽しめる夢の3週間!

2024年のヨガの日に開催するYOGAWeekは、3週間の日程で行われています。

先週開催初日の23日(金)15時から実施したケンハラクマ先生によるヨガの日特別クラスでは190名を超える予約をうけるなど、現在でも300を超えるクラスを開催中、最終適期には500を超えるクラスの開催となりそうです。

その盛況をうけ、6月24日(月)からは、フィットネスクラブ「ティップネス」が運営するオンライン配信サービスとヨガフェスタが3年目のコラボを実現し6月24日(月)以降の2週間で38クラスを提供しています。

YOGAWeek参加者は予約した際に送られるリンクから、無料登録することで対象のクラスを受講参加することが可能となっています。

