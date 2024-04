英オーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』に、日本のダンスチーム「CyberAgent Legit(サイバーエージェント レジット)」が出場した。メンバーが素晴らしいダンスを披露すると、会場では拍手や歓声とともにスタンディングオベーションが巻き起こった。辛口審査員のサイモン・コーウェルは「今日一番のお気に入りだ」と称賛すると、「ゴールデンブザー」を押した。これによりグループは、今後生放送されるセミファイナルへの出場権を獲得した。

現地時間20日、英ITVで『ブリテンズ・ゴット・タレント』の第17シリーズが放送開始した。同番組は昨年、とにかく明るい安村が決勝に進出したことで、日本でも大きな話題となった。そして27日に放送された第3回目のエピソードでは、日本から出場した3組のパフォーマンスが紹介された。最初に登場したのは、ヒューマンビートボックスグループ「SARUKANI」だ。メンバー4人がマイクを持ち、映画『ゴーストバスターズ』のテーマソングをビートボックスで表現すると、会場ではスタンディングオベーションが起こった。審査員4人は揃って「イエス!」と伝え、最初のオーディションに合格した。次に現れたのは、ドローン芸人の谷+1。(たにぷらすわん)だ。ドローンに置いたマシュマロを空中に飛ばし、口で受け止める芸を披露した。しかし、ハンガーをレールに引っ掛ける芸は何度挑戦しても上手くいかず、惜しくも敗退となった。そして番組後半では、ダンスチーム「CyberAgent Legit(サイバーエージェント レジット)」がステージに立った。赤とシルバーの衣装を着たメンバーが現れると、番組プロデューサーで審査員のサイモン・コーウェルが「なぜ、このショーに出ようと思ったの?」と尋ねた。するとメンバーは、英語で「私達は、サイモンが大好きだからです」と答えた。その後、グループを紹介する映像が流され、ロンドンを訪れたのは今回が初めてであることや、メンバーが4歳の頃から一緒にダンスを踊っていること、そして世界中でパフォーマンスをすることが夢であることを伝えた。次に映像がステージに切り替わると、グループはパフォーマンスを開始。メンバー全員が見事にシンクロナイズしたロボットのようなダンスを披露すると、会場は熱狂に包まれ、ダンスが終わると同時にスタンディングオベーションが巻き起こった。サイモンが「驚いたよ! 素晴らしかった。今日一番のお気に入りだ。本当に、本当に良かった」と称賛すると、観客からは「ゴールデンブザー!」と催促する合唱が起こり、サイモンは迷わずブザーを押した。これにより「CyberAgent Legit」は、今後生放送されるセミファイナルへの進出を果たした。この後、サイモンはステージ上がり、メンバー全員とハイタッチをしながら「観客からのエナジーが素晴らしかった。僕はそれが嬉しかったんだ」と伝えた。これにメンバーは「夢が叶いました」と感激を述べていた。「CyberAgent Legit」のパフォーマンスには視聴者も感激したようで、SNSでは次のようなコメントが多数見られた。「番組史上で、最高のダンスパフォーマンスだった!」「2024年のBGTは、このグループに優勝してほしい。」「彼らは驚くほどシンクロしてる。まるで、1人の人間が鏡を持っているみたいだ。」「素晴らしすぎて、泣きそうになった!」ショーの後、サイモンは「CyberAgent Legit」のパフォーマンスについて、このような感想を述べている。「このグループは惹きつけるものがある。ショーの途中で、観客の雰囲気が明らかに変化するのを感じた。これは決まって、素晴らしいアクトになるという兆しだ。だからブザーを押した。彼らの成功を喜んでいるよ。はるばる日本からやって来て、ゴールデンブザーを獲得した。素晴らしい土産になるだろう。」画像は『Britain’s Got Talent Instagram「Sorry Bruno, the Golden Buzzer couldn’t wait!」「Holy smokes, BGT!」』『BGT X「CyberAgent Legit score @SimonCowell's #GoldenBuzzer!」「#BGT returns TONIGHT at 7:30pm on @itv1」』『CyberAgent Legit X「CyberAgent Legitは『BRITAIN‘S GOT TALENT』に挑戦し、サイモンさんのゴールデンブザーを獲得!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)