DOPING PANDAとthe band apartが6月12日にリリースするスプリットEP『MELLOW FELLOW』の、収録詳細が発表された。

(関連:【映像】DOPING PANDA / the band apart「SEE YOU」MV)

リードトラック「MELLOW FELLOW」と「SEE YOU」は2バンドのコラボ楽曲に。さらに、DOPING PANDAは新曲「goodbye to the old me」を、the band apartはthe band apart(naked)でリリースしていた「夢太郎」のバンドリアレンジバージョンを収録。加えて、DOPING PANDAがthe band apartの「DEKU NO BOY」を、the band apartがDOPING PANDAの「Crazy」をカバーしたものを含む、全6曲が収められる。

パッケージ版のEPは完全生産限定盤で、特典として「MELLOW FELLOW」と「SEE YOU」のMVをBlu-rayにて収録。ジャケットアートワークのデザインは、木暮栄一(the band apart)が手がけている。

また、4月17日より「SEE YOU」が先行配信され、MVも公開された。

さらに、6月から始まるDOPING PANDA主催ツアー『DOPING PANDA mugendai THE CARNIVAL 2024』の札幌、福岡公演が、the band apartとの共同イベント『mellow fellow SAPPORO』と『mellow fellow FUKUOKA』であることも発表。現在、その2公演も含む同ツアー全公演のオフィシャル1次先行が受付中だ。

(文=リアルサウンド編集部)