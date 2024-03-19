¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÀäÂÐºî¤Ã¤Æ¡ªºàÎÁ4¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ç¤¤ë¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ð¡¼
¥Õ¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È¤Ï
¥Õ¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ð¡¼¤Ë»÷¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê²Û»Ò¤Ç¤¹¡£À¸ÃÏ¤ò»Í³Ñ¤¤Å·ÈÄ¤Ê¤É¤ËÊ¿¤é¤Ë¹¤²¤Æ¾Æ¤¡¢Îä¤áÀÚ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¡¢¼ê·Ú¤Ç¥é¥Õ¤Ê²ÈÄí²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï1600Ç¯Âå¤Ë¤Ï´û¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¤½¤ÎÌ¾Á°¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1935Ç¯º¢¤«¤é¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥×¤¬¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹Æ°ºî¡Êflip¡Ë¤òÉ½¤·¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬Åö»þ°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¤â¤Î¡×¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤¬ÍÎÏ¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ºàÎÁ¤Ï¤ï¤º¤«4¤Ä¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ÄÇþ¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥·¥å¥¬¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ÇÂåÍÑ¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê9¿ÍÊ¬¡§20¡ß20cm¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¡Ë
¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¡¡120g
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡¡80g
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¡Âç¤µ¤¸1¡Ê21g¡Ë
¥Ö¥é¥¦¥ó¥·¥å¥¬¡¼¡¡20g
²¼½àÈ÷
¡¦·¿¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»È¤¦10Ê¬Á°¤Ë180ÅÙ¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
ºî¤êÊý
¡¡¡¾®Æé¤Ë¥Ð¥¿¡¼¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥·¥å¥¬¡¼¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¤ÆÍÏ¤«¤·¤Þ¤¹¡£Á´¤ÆÍÏ¤±¤¿¤é²Ð¤«¤é¤ª¤í¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
£¡¡·¿¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤ÎÇØ¤Ê¤É¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤µ¤¨¤ÆÊ¿¤é¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤¡¡Í½Ç®¤·¤¿180ÅÙ¤ËÍ½Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç20Ê¬¤Û¤É¡¢É½ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¡¾Æ¤±¤¿¤é¥ª¡¼¥Ö¥ó¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Ï½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢·¿¤Î¤Þ¤ÞÎä¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¦¡¡ÀÚ¤ì¤ë¸Ç¤µ¤Þ¤ÇÎä¤¨¤¿¤éÊñÃú¤Ç¹¥¤¤ÊÂç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤âÌ£¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½Ð¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ï¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤Ç¤âÂåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¾µ¤¤òµÛ¤¤¤ä¤¹¤¯¾Æ¤¤¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¡¦¥«¥ê¥«¥ê´¶¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍâÆü¤Ê¤É¤Ë¿©¤Ù¤ë¾ì¹ç¤Ï¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç°ìÅÙ²¹¤á¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤È¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤¬¤â¤É¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅýÅª¤Êºî¤êÊý¤Ç¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤È¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤¬Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£