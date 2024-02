動物園 で今月15日、 ライオン 展示エリアのフェンスを乗り越えて中に侵入した男性が、 ライオン に襲われて死亡した。男性は ライオン と一緒に自撮りするためにフェンスを乗り越えたと報道されており、警察は男性に飲酒や精神衛生上の問題があった可能性も視野に入れて捜査を行うそうだ。英ニュースメディア『The Independent』などが伝えた。 インド 北部ラジャスタン州に住むプラフラッド・グジャールさん(Prahlad Gujjar、34)は今月15日、アーンドラ・プラデーシュ州ティルパティにある 動物園 「Sri Venkateswara Zoological Park」を訪れていた。

1人で同園にやって来たプラフラッドさんは、 インド ライオン (Asiatic lion)の展示エリアに向かうと、 ライオン と自撮りするために高さ12フィート(約3.6メートル)のフェンスを登り始めた。200メートルほど離れた場所にいた警備員がプラフラッドさんのこの行動に気付き、警告しながら駆け寄った。警備員が走ってくるのを目にして急いでフェンスを登り切ったプラフラッドさんは、囲いの中いたメス1頭、オス2頭の ライオン たちの前に落下した。そしてオスの"ドゥンガルプル(Dungarpur)"が、プラフラッドさんに襲いかかった。ドゥンガルプルはプラフラッドさんの首に噛みつき、着ていた服を引き裂いた。プラフラッドさんは近くの木に登るなどして必死に逃げようとしたが、襲われた傷が致命傷となり、囲いの中で死亡した。その後、飼育員が興奮した ライオン をなだめてエサを与えるためのエリアに誘導し、プラフラッドさんの遺体を回収したという。公開された写真の中には、展示エリアに残されたプラフラッドさんの衣服が確認できる。ティルパティ警察のマリカ・ガーグ警察官(Mallika Garg)によると、プラフラッドさんの所持品から、2月13日のテランガーナ州ハイデラバード発、ティルパティ行きのバスの切符が発見されたそうだ。プラフラッドさんは当時、酒に酔っていた可能性も考えられており、現在はプラフラッドさんの家族の所在を突き止め、プラフラッドさんが精神衛生上の問題を抱えていたかなどの捜査を行うという。このニュースを見た人々からは、「馬鹿につける薬はないね」「自撮りはちゃんと撮れたのかな?」といった声の他に、「 ライオン が安楽死させられないといいけど」「男性が勝手に囲いの中に入ったのだから、 ライオン は悪くない」と、 ライオン の今後を心配する声も多数寄せられた。プラフラッドさんを襲ったドゥンガルプルは現在、個別の檻に入れられて経過観察中だと言い、今後の対応については報道されていない。ちなみに昨年5月にもパレスチナの 動物園 で、防護柵を越えて檻に近づいた6歳男児が ライオン に襲われて死亡していた。