東京ディズニーランド/トゥモローランドにあるアトラクション「スペース・マウンテン」

開園当時から東京ディズニーランドで愛されてきた「スペース・マウンテン」が 2027年に新しく生まれ変わります。

それにあわせ、2024年4月9日(火)~7月31 日(水) にスペシャルイベント「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」が開催されます☆

東京ディズニーランド「セレブレーティング・スペース・ マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」

開催期間:2024年4月9日(火)~7月31 日(水)

東京ディズニーランド/トゥモローランドにあるアトラクション「スペース・マウンテン」が 2027年に新しく生まれ変わります。

それにあわせ、2024年4月9日(火)~7月31 日(水) にスペシャルイベント「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」を開催。

現在ある「スペース・マウンテン」での最後の宇宙旅行を、これまでの思い出と ともにお楽しみいただけるスペシャルイベント。

現在の「スペース・マウンテン」は7月31日(水)のパーク閉園をもってクローズとなります。

※「スペース・マウンテン」は日本コカ・コーラ株式会社が提供しています

