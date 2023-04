チャールズ国王がドイツ公式訪問2日目、英王室メンバーとして初めてドイツ連邦議会で演説した。国王は英語とドイツ語による演説で両国の歴史的な絆を称えると、会場からスタンディングオベーションが送られた。演説中にはシェイクスピアや女子サッカーイングランド代表チームの名前を挙げ、英国とドイツの繋がりを語った。さらに「ザ・ビートルズ」や「クラフトワーク」などの音楽をはじめとするポップカルチャーに言及すると、会場から笑いが溢れる場面もあった。

英王室のチャールズ国王が、即位後初の外遊として3日間のドイツ公式訪問を行った。

初日の現地時間3月29日には、国王とカミラ王妃がベルリンのブランデンブルク国際空港に到着に到着。その後ベルリンのシンボルとして知られるブランデンブルク門に向かい、ドイツ連邦共和国のフランク=ヴァルター・シュタインマイヤー大統領とエルケ・ビューデンベンダー大統領夫人の歓迎を受けた。

同日夕刻には、シュタインマイヤー大統領夫妻がベルリンのベルビュー宮殿(大統領官邸)で主催した国賓歓迎の晩餐会(State banquet)に出席した。

そして2日目となる30日にはチャールズ国王がドイツ連邦議会に出席し、英王室メンバーとして初めて演説した。

壇上に現れた国王が25分間にわたる英語とドイツ語の感動的な演説を行い、会場からスタンディングオベーションが起こった。

国王はまず、英国とドイツの特別な絆を称え「両国の友好の誓いを新たにしたい」と述べた後、両国がウクライナ支援で重要なリーダーシップを示したことを称賛した。

また昨年9月に母エリザベス女王が他界した際、ドイツ国民が「並外れた優しさを示してくれました」と感謝の気持ちを伝え、家族とともに「深く感激しました」と加えた。

さらに国王は英国とドイツの文化を例に挙げ、両国がこれらによって長い繋がりを持つことを表現した。

テクノミュージックのパイオニアとして知られるドイツの音楽グループ「クラフトワーク」や英国を代表するバンド「ザ・ビートルズ」、英コメディグループ「モンティ・パイソン」などの名前を挙げると、会場から笑いが溢れたという。

この他にも英国出身の劇作家ウィリアム・シェイクスピアの作品が最初に翻訳された言語はドイツ語であり、1864年にはイギリスではなくワイマール共和国に世界初のシェイクスピア協会が設立されたと話した。ワイマール共和国は1919年に成立し、1933年にナチスによって崩壊されたドイツ最初の共和国だ。

そして5月に予定されている自身の戴冠式では、英国に移住したドイツ出身の作曲家ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルの音楽が演奏されることを明かした。

また2022年サッカー欧州女子選手権決勝で、イングランド女子代表“ライオネス”がドイツ代表に勝利したことにも言及し「両チームはスポーツの成功を超えて、印象的な方法でジェンダー平等を促進しました」と称賛した。

最後に今後の両国の関係について「過去の教訓に耳を傾けることは、我々の重大な責任です」と語り、こう続けた。

「我々の国の長く素晴らしい物語には、まだ書かれていない章がたくさんあります。より良い明日へのあくなき探求心で、我々にこの章を埋め尽くさせてください。」

なおこの日、チャールズ国王とカミラ王妃はベルリンのヴィッテンベルクプラッツにあるフードマーケットを訪れ、地元の企業経営者と交流した。国王はその後、テーゲル空港跡地にあるウクライナ難民受け入れセンターや有機農法を行う「ブロドヴィン・ファーム」なども訪問。カミラ王妃は歌劇場「ベルリン・コーミッシェ・オーパー」を訪れるなど、多忙な一日を過ごした。

