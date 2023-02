アメリカ在住のジョシュア・サンティアゴさん(Joshua Santiago)は今から約6年前、貧困で理容室に行けない人々に無償で散髪をする活動を始めた。そんなジョシュアさんが昨年12月、TikTokに投稿したホームレスの男性の散髪の動画が拡散、まるで別人のように生まれ変わった男性に注目が集まった。さらにジョシュアさんの活動にも光が当たり、たくさんの応援の声が届いているという。

米ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の理容師ジョシュア・サンティアゴさんは2017年、非営利団体「エンパワリング・カッツ(Empowering Cuts)」を立ち上げた。

団体は「経済的な問題に直面している人々に無償で散髪を行い、力を与えよう」という信念から生まれたもので、ジョシュアさんの活動は地元だけに留まらない。対象はホームレス、退役軍人、子供、家族と幅広く、50を超える団体とタッグを組み、改造したキャンピングカーでこれまで20都市以上、7500人以上の散髪を行ってきた。

そんなジョシュアさんは2年前の3月にTikTokをスタート、昨年12月24日に投稿したホームレスの男性の散髪の動画が今月15日、英ネットメディア『Daily Express』などに取り上げられて注目を集めた。

動画では、髭を生やし、カーリーな髪が肩まで伸びた男性が映し出され、ジョシュアさんが「僕はこの男性の散髪の機会に恵まれた」と語る。そしてごっそり切った髪を床に落とし、伸び放題だった髭や頭にバリカンを入れていく。

動画には「その人が何を抱えているのかは決して分からない」と言葉が添えられており、ジョシュアさんはこの男性について次のように明かしている。

「男性は僕との会話の中でこう言った。『全て切ってしまってくれ。私は人生を変えたい。それにホームレスとしてかなり長い間過ごしてきたから、いつでも家に帰る準備はできている』とね。」

こうして散髪後、カメラが映し出した男性はまるで別人になった。髭はキレイに剃られ、頭は丸刈りでスッキリし、何かが吹っ切れたような穏やかな横顔をしており、動画には次のようなコメントが寄せられた。

「この男性が家に戻ったことを願う。ちょうどクリスマスだものね。」

「これは認識できないね。新しい人生のスタートを切るには最高だよ。」

「15歳は若返ったのでは?」

「新しい人生の幸運を祈る。」

「よく似合っているよ。」

「ハンサム!」

「最高だね!」

なおジョシュアさんのTikTokには人々の人生を織り込んだ散髪の動画が多数投稿されており、「僕は無償の散髪をすることで、日々の食事すらままならない人々に希望と光を与えたい」と願いを語る。そんな活動の原点は自身の生い立ちだそうで、「散髪代が払えないということがどんなことか、僕にはよく分かる」と明かし、次のように述べている。

「実は僕の母は薬物依存症で、最低賃金以下で働く父の稼ぎで生計を立てていた。だから自分が子供の頃は父親に髪を切ってもらい、そのたびに悲惨な髪型になっていた。」

「そして21歳になった時、僕は過ちを犯して刑務所で1年半を過ごした。でもその後『自分を変えることで、自分同様に苦しんでいる人たちも変えられたら…』と思うようになってね。理容学校に通うことに決めた。」

「その理容学校の講師は、クラス全員を保護シェルターに連れて行き、僕たちは無料で散髪をした。プロになる技術を身につけるためにね。」

「そしてこの経験が僕の人生の転機となり、『人を祝福できることは、お金を受け取るよりもずっと価値があることだ』という思いを強くしたんだ。」

ちなみにジョシュアさんの活動はほとんどが寄付によって成り立っており、クラウドファンディングサイト『GoFundMe』に専用ページを立ち上げている。そうして集まった資金で、必要ならば現金や食事、衛生用品などを手渡し、生活再建の手助けもしているそうで、専用ページには「素晴らしい活動」「インスパイアされる」「愛は世界を変えるよ」などの応援メッセージが多数届いている。

画像は『Joshua Santiago 2022年12月24日付TikTok「You never know what someone is going through」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)