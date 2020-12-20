ÃæÆóÉÂ¥¢¥¤¥Æ¥àºî²È¤ÎºÇ¿·ºî¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥ê¥å¥Ã¥¯¡×
¡¡¶áÇ¯¤Ï¡¢½Ð¶Ð¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¹¤¯¿»Æ©¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¶áÌ¤Íè»ÅÍÍ¡×¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬Twitter¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Î¾¦¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¤è¤·¤±¤¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎTwitter¤Ë¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õ¤Î¥ì¥¶¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ò¼Ì¤·¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤¢¤ëÁØ¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤â¤Î¤Ë¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Þ¤º¾åÉô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Î§¼°¥Ò¥È·¿À¸³è»Ù±ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¡»î¸³±¿ÍÑÃæ¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥Í¡¼¥à¡£Ãæ±ûÉô¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥â¡¼¥ÉÉ½¼¨¡Ù¡Ø»ÄÂ¸Ç³ÎÁ¡Ù¤Ê¤É¤¬µ¤µ¤ì¤¿¡Ö±Õ¾½²èÌÌ¡×¤é¤·¤¤â¤Î¡£¤µ¤é¤Ë²¼Éô¤Ë¤Ï¡Ø¥á¥¤¥óÅÅ¸»¡Ù¡ØÎäµÑ¥Ý¥ó¥×¡Ù¡ØÄÌ¿®¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ù¤òÄ´À°¤¹¤ë¡Ö¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Ë¡¢¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼½ÐÎÏ¿ô¤ä¿å²¹¤Î¥á¡¼¥¿¡¼É½¼¨¤Ë¡¢¡È¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ÍÑ¡É¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ö¶ÛµÞÄä»ß¥Ü¥¿¥ó¡×¤Þ¤Ç¡ÈÅëºÜ¡É¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤òÆÉ¤ß¡¢É®¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÄêÁØ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¡×¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ®·ì·Ï¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É·¿¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÂçÊÑ¿È¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡¢Ì´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¤¢¤³¤ì¤Ï¡¢ÃæÆó¿´¤¬¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£¤¦¤Ã¡¢¼Ùµ¤´ã¤¬áÖ¤¯¡Ä¡Ä
¡¡¤â¤¦¿§¡¹¤È¤½¤½¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤è¤·¤±¤¤¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¡ÖÄÉ²Ã¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤òÅëºÜ¤·¤è¤¦¤ÈÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£º£²óÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊç½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤¦¤º¤¦¤º¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÂç¤¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡É¤âÂ¨È¿±þ¡£
¡¡¥ê¥×¥é¥¤¡ÊÊÖ¿®¡ËÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥×¥é¤Ç¡ØÈó¾ïÄä»ß¥Ü¥¿¥ó°·¤¤»þ»Øº¹¤·³ÎÇ§¡ª¡Ù¤ÎÃí°Õ½ñ¤¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ë¡×¡ÖÇ³ÎÁ¥Ð¥ë¥Ö¤Î³¸¤ò¤Ä¤±¤Æ±ÕÏ³¤ì¤·¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¡×¡ÖÍÀþ¤Î½¼ÅÅ¤ä³°ÉôÅÅ¸»¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â¥Ë¥ä¥ê¤È¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Çú¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤¦¾¯¡¹¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¡£·ë²Ì¡¢200·ï°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë1Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎTwitter¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¥ª¥¿¥¯¿´¡×¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¡Ö³«È¯¥×¥é¥ó¡×¤òÆÀ¤¿¤è¤·¤±¤¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÖÌÏ·¿¤Ï¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤¯¤é¤¤¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÁÏºî³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡£¸«¤ë¿Í¤Ë¡Ö´û»ë´¶¡×¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼ÁØ¿´Íý¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÃæÆóÉÂ¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³«È¯¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÆóÉÂ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤â¤Þ¤¿½¨°ï¡£º£²ó¤Î¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²áµîºîÉÊ¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÎÂ¸Ë´¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Î³ÊÇ¼¤µ¤ì¤¿¡¢°¤ÎÁÈ¿¥¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ½ÅÍ×¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ä¡¢¡ÖNFC¥¿¥°ÆâÂ¢¥ê¥ó¥°¡×¤È¸À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÅê¹Æ¤¬Twitter¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤è¤·¤±¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòº£ÏÃÂê¤Î¡ÖÃæÆóÉÂ¥¢¥¤¥Æ¥àºî²È¡×¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤·¤±¤¤¤µ¤ó¤Î¡ÖÃæÆóÉÂ¥¢¥¤¥Æ¥à¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥à¥Î¥¥â¥±¥¤¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊì´Ï¤Î´ÏÄ¹¤È¤«¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¥¢¥ì¡×¤ä¡¢¡ÖÅÅÇ¾°ÂÁ´¤ª¼é¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¡£¤³¤ì¤ÏÈ¿±þ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥ê¥å¥Ã¥¯¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÃæÆóÉÂ¥¢¥¤¥Æ¥à¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎºÇ¿·ºî¡£Åö½é¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ1Ç¯Á°¤Ë¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»îºî·ë²Ì¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¡£¤¿¤À¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤Ò¤é¤á¤¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÀ©ºî¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¡ØÃæÆóÉÂ¥¢¥¤¥Æ¥à¥°¥Ã¥º¡Ù¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³«È¯¹©Äø¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢³«È¯Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤·¤±¤¤¤µ¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Twitter¤ÇÏÃÂê¤ò¤è¤Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬³«È¯¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¼ºÇÔ¤ÏÀ®¸ù¤ÎÊì¡×¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤è¤·¤±¤¤¤µ¤ó¡¢º£²óÉ®¼Ô¤¬¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê³«È¯²áÄø¤ÎÍÍ»Ò¤â¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¡¼ÁõÃå»ÅÍÍ¡×¥ê¥å¥Ã¥¯¤â¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤â¡Ä¡Ä¥¤¥¤¡ª¶áÌ¤Íè¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¥ì¥È¥í´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¡¼¤ò¡ÖÁõÈ÷¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¤ï¤º¡ÖÄÌ¿®Ê¼¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¤·¤½¤¦¤Êºî¤ê¡£¤è¤·¤±¤¤¤µ¤ó¤Î¶Ä¤Ã¤¿¡Ö´û»ë´¶¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»òÊª¤À¤È¡¢É®¼Ô¤Ï»×¤ï¤º¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤è¤·¤±¤¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó³«È¯¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¡Ö»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¼Â¤Ï¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£·ê¤ò¤¢¤±¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·Í¦µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÅê»ñÈñÍÑ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡© pic.twitter.com/9Ou8JDM8p5
— ¤è¤·¤±¤¤:ÃæÆóÉÂ¥¢¥¤¥Æ¥àºî²È (@yosikei1210) December 15, 2020
¸°·¿¤ÎUSB¥á¥â¥ê¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ž¢À¤³¦¤ÎÂ¸Ë´¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬³ÊÇ¼¤µ¤ì¤¿¡¢°¤ÎÁÈ¿¥¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ½ÅÍ×¥¢¥¤¥Æ¥àŽ£¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤À»îºî¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È¿ßÆó´¶½Ð¤¹¤¾¡£ pic.twitter.com/fApgX7YDTR
— ¤è¤·¤±¤¤:ÃæÆóÉÂ¥¢¥¤¥Æ¥àºî²È (@yosikei1210) October 4, 2019
NFCÆâÂ¢¤Î¥¯¥½¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»ØÎØ¤ò»ÅÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë»ö¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¿Í¤ËÂ÷¤¹¥Ç¡¼¥¿¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¤³¤ì¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£ pic.twitter.com/3ed7FmGmTV
— ¤è¤·¤±¤¤:ÃæÆóÉÂ¥¢¥¤¥Æ¥àºî²È (@yosikei1210) June 23, 2020
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¤è¤·¤±¤¤¤µ¤ó¡ÊTwitter¡§@yosikei1210/Instagram¡§yosi_kei¡Ë
¡Ê¸þ»³½ãÊ¿¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯