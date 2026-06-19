こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。コンビニやスーパーで気軽に買えるのに、ちょっと贅沢な気分を味わえるスターバックス®のチルドカップシリーズ。大好きなんです……！6月9日より期間限定で発売された新作は「スターバックス® アールグレイマスカットティーラテ」。アールグレイとマスカットのラテ……!?一体どんな味だろう……。ということで、今回は発売したばかりのこちらを早速試し