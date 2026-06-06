開催：2026.6.6 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 3 - 5 [Rソックス] MLBの試合が6日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとRソックスが対戦した。 ヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズ、対するRソックスの先発投手はソニー・グレイで試合は開始した。 1回裏、2番 ベン・ライス 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点