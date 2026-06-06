開催：2026.6.6 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 7 - 3 [マリナーズ] MLBの試合が6日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとマリナーズが対戦した。 タイガースの先発投手はフラムバー・バルデス、対するマリナーズの先発投手はブライアン・ウーで試合は開始した。 1回表、5番 ロブ・レフスナイダー 5球目を打ってライトへのタイムリ}