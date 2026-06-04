4日、東京・六本木ヒルズアリーナにて行われた映画『Michael／マイケル』のジャパンプレミアのレッドカーペットにJO1の川尻蓮が登場し、会場を沸かせた。JO1 川尻蓮黒いロングジャケットに身を包んだ川尻に、レッドカーペットに来場したファンは「かっこいい」と盛り上がった。フォトセッションでは、クールな表情で対応。最後には笑顔で挨拶して会場を後にした。SNSではすでに「かっこいい」、「美しい」など話題を集めている。映