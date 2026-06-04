NTTドコモは4日、ドコモ経由でSpotify Premiumを申し込んだユーザーを対象に、利用料を3カ月間割引する「3か月割引特典」を発表した。24日に提供を開始する。 「3か月割引特典」では、これまでSpotify Premiumを登録したことがないユーザーを対象に、ドコモ経由で申し込むことで利用料が割引される。特典適用により、回線の月額料金とSpotify Premiumの月額料金の合計金額から、1080円が3カ月間