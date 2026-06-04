埼玉県川口市の民家で6月1日、60代の男女2人が血を流しているのが見つかり、その後、二人とも死亡した。報道によると、この住宅は高齢の母親と息子（60）の二人暮らし。亡くなった女性（63）は介護支援専門員（ケアマネジャー）で、母親の訪問診療につきそうため、この家を訪れていた。息子が女性の首を切りつけて、110番通報したとみられる。その際、「お金をだまし取られたので、殺そうと思った」と話したが、そのような事実は確