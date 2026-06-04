AIエージェントシステム「Hermes Agent」をGUIで管理できる公式デスクトップアプリ「Hermes Desktop」が2026年6月3日に登場しました。Hermes DesktopはWindows・macOS・Linux向けにパブリックプレビュー版として公開されています。Hermes Desktop | Nous Researchhttps://hermes-agent.nousresearch.com/desktopHermes Agentはシステムに常駐するタイプのAIエージェントシステムで、システム上のファイルなどを任意のAIモデルに読