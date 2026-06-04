使い込むほど成長するAIエージェント「Hermes Agent」の公式デスクトップアプリ「Hermes Desktop」が登場
AIエージェントシステム「Hermes Agent」をGUIで管理できる公式デスクトップアプリ「Hermes Desktop」が2026年6月3日に登場しました。Hermes DesktopはWindows・macOS・Linux向けにパブリックプレビュー版として公開されています。
Hermes Desktop | Nous Research
https://hermes-agent.nousresearch.com/desktop
Hermes Agentはターミナルから管理するタイプのソフトウェアですが、新たに公式デスクトップアプリ「Hermes Desktop」が登場し、マウス操作で管理できるようになりました。Hermes Desktopの画面は以下のとおり。左側に実行中のタスクが並び、右側にチャット画面が表示されています。
画像のインライン表示が可能なほか、アプリ内ターミナルも備えています。
チャットでの指示やタスク進行の監視だけでなく、SkillsやArtifactsを管理することも可能です。
また、Hermes Agentをブラウザから管理できる「Hermes Web Dashboard」のリニューアルも発表されています。
The Hermes Web Dashboard got a major overhaul: it is now a feature-complete admin panel that you can manage entirely from your browser. pic.twitter.com/3NZWA3SZ9x— Nous Research (@NousResearch) June 3, 2026