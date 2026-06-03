◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（３日・バンテリンドーム）中日が５回に一挙４点を奪った。両軍無得点の５回２死二塁。２番・村松が先制の左前適時打で、均衡を破った。続く石川昂が四球を選び２死一、二塁の好機。４番・細川が左翼スタンドへ飛び込む３ランでリードを広げた。「何回もチャンスでチームに貢献できていなかったので、何とか打てて良かったです」。５月２６日の楽天戦（バンテリンドーム