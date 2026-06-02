開催：2026.6.2 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 4 - 1 [ドジャース] MLBの試合が2日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとドジャースが対戦した。 Dバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲス、対するドジャースの先発投手はエメ・シーハンで試合は開始した。 3回表、3番 フレディ・フリーマン 初球を打ってサードゴロ 3塁ランナ&#1