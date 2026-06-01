資料小豆島フェリーの高速艇 台風6号の接近に伴い、香川・岡山の港発着の船について、2日の計画運休が決まりました。 小豆島フェリーによりますと、高松ー土庄間のフェリーは午後2時45分以降、高速艇は午後1時40分以降の便が欠航します。姫路ー福田間は午後3時10分以降、岡山ー土庄間は午後2時以降の便の欠航が決まりました。 国際両備フェリーによりますと、新岡山ー