ダイエットは明日から♡【セブン-イレブン】食べ逃したくない「新作スイーツ」

ダイエット中だけど、今日はスイーツが食べたい気分……というときは、【セブン-イレブン】をチェックしてみて。クリームたっぷりや、もちもち食感など、さまざまな魅力を持つスイーツが勢揃いしているので、その日の気分に合う一品がきっと見つかるはず。そこで今回は、食べ逃してはもったいない「新作スイーツ」を紹介します。

ティータイムにもおすすめな上品スイーツ

「コク深いミルクレープ ティラミス」は、コーヒークレープ生地の間にチーズクリームをサンドしたミルクレープ。ティラミスのような味わいが楽しめるようになっています。高級感のある上品なビジュアルは、ティータイムを優雅なひとときに変えてくれそう。

夏にぴったり！ 季節感を楽しむケーキ

@sujiemonさんが「パイン果肉 & ソースの甘酸っぱさが最高」と絶賛するのは、5月19日発売の「ずっしりケーキパイン」。ケーキクラムとパインをぎっしりと敷き詰めているため、商品名の通り、ずっしり重量感のある仕上がりに。パイン & ソースの甘酸っぱさがアクセントになり、最後まで飽きずに食べられそう。

1個で2種類の美味しさ

「もっちもち食感クレープ ショートケーキ仕立て」は、クレープとショートケーキを一度に味わえる、ご褒美感高めなスイーツ。クレープ生地に包まれているスポンジ・苺ソース・ミルククリームの組み合わせが、ショートケーキのような味わいを演出しているため、クレープとしてもケーキとしても満足度が高そうです。

待望の新作！ 贅沢スイーツサンド

スイーツサンドに待望の新作が登場！「よくばりサンド チョコチップ & ホイップ」は、チョコチップ入りのホイップクリームと表面のシェイブショコラがポイント。チョコレートもホイップも贅沢に味わえる、多幸感高めなスイーツサンドです。

【セブン-イレブン】には、スイーツ欲をくすぐられそうな魅力的な新作が大集合。どれか1つを選ぶのも悩ましいので、今回は自分を甘やかしてあげるのもいいかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@sujiemon様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる