森保一監督が率いる日本代表は５月31日、キリンチャレンジカップでアイスランド代表と国立競技場で対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。GK１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF22 吉田麻也（LAギャラクシー／アメリカ）(C)４ 板倉滉（アヤックス／オランダ）15 冨安健洋（アヤックス／オランダ）MF／FW６ 遠藤航（リバプール／イングランド）14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）10 堂安律（フランク