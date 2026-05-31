「楽しみが倍増する」リバプール33歳MFが３か月半ぶりの実戦復帰！ 森保J壮行試合の先発入りでファン歓喜「おかえり」「本当に楽しみ」
森保一監督が率いる日本代表は５月31日、キリンチャレンジカップでアイスランド代表と国立競技場で対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
22 吉田麻也（LAギャラクシー／アメリカ）(C)
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）
15 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
６ 遠藤 航（リバプール／イングランド）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
北中米ワールドカップ前最後のテストマッチに、堂安や上田ら主力が先発する。
また、２月に左足首を負傷して手術を受けて以降、長らく戦線を離れていた遠藤もスタメン入り。SNS上には「本番までにコンディションあげられたら本当に楽しみ」「おかえり」「どこまでやれるか」「怪我しませんように」「楽しみが倍増する」「キター！」「ゴリゴリスタメン」といった声が上がっており、遠藤への注目度の高さが窺える。
３か月半ぶりの実戦復帰となる33歳のMFは、代表では昨年11月のボリビア戦以来の出場となる。本大会を前に、どれほどコンディションを取り戻しているのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
22 吉田麻也（LAギャラクシー／アメリカ）(C)
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）
15 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
６ 遠藤 航（リバプール／イングランド）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
北中米ワールドカップ前最後のテストマッチに、堂安や上田ら主力が先発する。
３か月半ぶりの実戦復帰となる33歳のMFは、代表では昨年11月のボリビア戦以来の出場となる。本大会を前に、どれほどコンディションを取り戻しているのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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