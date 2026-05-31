「遊べる本屋」の愛称で親しまれ、全国に展開するヴィレッジヴァンガードの名古屋市にある本店が31日閉店します。 【写真を見る】“ヴィレヴァン”名古屋市の本店が閉店 40年の歴史に幕 建物や設備の“老朽化”に伴い 最後の1日となった31日、名古屋市天白区のヴィレッジヴァンガード本店には長年のファンや常連客らが詰めかけアーティストによるライブも行われました。 （訪れた人）「大学時代に夜中に遊び