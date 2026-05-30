ゆでる以外の調理法がわからない…という意見もチラホラ聞くスナップえんどう。じつは焼くと絶品なのもご存じですか？ ぜひ試してほしい2つのレシピをご紹介します。 ▼グリルにおまかせ オリーブオイルと塩をもみ込むことで、カリッと仕上がります。焼いたスナップえんどうはびっくりするほどの甘さ。一度食べたらやみつきになることウケアイです。 ▼フライパンで焼いても◎ サラダ油を熱したフライパンを活用。弱火で両面を