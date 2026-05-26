暑い日のデザートにぴったりな「アイス」。今回は【セブン-イレブン】で販売されている「新作アイス」を紹介します。人気アイスの限定味やパフェ風アイスなどこだわりの商品をピックアップ。頑張った日のご褒美にもおすすめです。ぜひお買い物の参考にしてみて。 和の要素をギュギュッと詰め込み！ @iceke361さんが「まるで和パフェのような満足感」「きなこ × 黒蜜の和風王道コンビ」と絶賛する「黒ごま きなこ