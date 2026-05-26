今日一日頑張ったご褒美に♡【セブン-イレブン】の「新作アイス」はいかが？

暑い日のデザートにぴったりな「アイス」。今回は【セブン-イレブン】で販売されている「新作アイス」を紹介します。人気アイスの限定味やパフェ風アイスなどこだわりの商品をピックアップ。頑張った日のご褒美にもおすすめです。ぜひお買い物の参考にしてみて。

和の要素をギュギュッと詰め込み！

@iceke361さんが「まるで和パフェのような満足感」「きなこ × 黒蜜の和風王道コンビ」と絶賛する「黒ごま きなこわらび餅大好きな 白くま」。ベースは黒蜜ソース入りのきなこかき氷。そこに練乳・きなこアイス・黒ごまきなこわらび餅・粒餅・あんこがトッピングされています。価格は\375（税込）。

箱入りアイスもおすすめ！

セブンでは、おやつやデザートにぴったりな箱入りアイス「白桃バー」も販売中。公式サイトによると「シャキッとした食感」の白桃アイスキャンディで「口当たりの良い」白桃アイスをコーティング。「とろっと濃密な白桃ソース」がポイントのようです。@iceke361さんによると「なめらかさも◎」とのことなので、桃好きはぜひ試してみて。

パッケージの高級感がすごい！

「匠茶最中」は、黒い背景にゴールドカラーの文字やアイスの写真が映えるパッケージ。宇治抹茶を使用したモナカ皮で、宇治抹茶・琉球和三盆・北海道産クリームを使った抹茶アイスと、北海道産小豆を使った甘納豆入りの宇治抹茶餡を挟んでいます。販売価格は\375（税込）。抹茶好きは試してみる価値ありです。

いろいろな食感・味が楽しめる！

@iceke361さんが「パフェの満足感を味わえるご褒美アイスで美味しかった」と紹介するのが「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」です。【nana's green tea（ナナズグリーンティー）】の人気メニュー「抹茶白玉パフェ」をイメージしたアイスで、クッキークランチ・甘納豆入りつぶあん・おもちなどいろいろな具材が重ねられています。アイスは抹茶アイスとホイップ風アイスの2種。1口ごとに異なる食感や味わいを楽しむことができそうです。価格は\419（税込）。頑張った日のご褒美にいかが？

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A