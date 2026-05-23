今日23日は、太平洋側を中心に雲が広がり、所々で雨が降るでしょう。九州では最高気温が30℃以上の真夏日の所がある一方、関東と東北の太平洋側は空気がヒンヤリしたままです。服装でうまく調節してください。沖縄は局地的に激しい雨九州〜関東は所々で雨今日23日は、沖縄付近に梅雨前線が停滞し、本州付近も太平洋側を中心に湿った空気の影響を受けるでしょう。沖縄は、断続的に雨が降りそうです。沖縄本島地方では昼過ぎにかけ