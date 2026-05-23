今日23日は、太平洋側を中心に雲が広がり、所々で雨が降るでしょう。九州では最高気温が30℃以上の真夏日の所がある一方、関東と東北の太平洋側は空気がヒンヤリしたままです。服装でうまく調節してください。

沖縄は局地的に激しい雨 九州〜関東は所々で雨

今日23日は、沖縄付近に梅雨前線が停滞し、本州付近も太平洋側を中心に湿った空気の影響を受けるでしょう。



沖縄は、断続的に雨が降りそうです。沖縄本島地方では昼過ぎにかけて激しい雨が降り、警報級の大雨となるおそれがあります。明日24日午前6時までの24時間降水量は、多い所で100ミリの予想です。土砂災害や道路の冠水、川の増水、落雷や突風にご注意ください。





九州は北部を中心に日差しが届いて、にわか雨は局地的でしょう。四国と中国地方は雨が降りやすく、雨脚の強まる所がありそうです。近畿や東海、関東甲信は雲が多く、朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。北陸は晴れますが、午後は次第に雲が広がりそうです。東北は日本海側を中心に晴れ間が出て、北海道もおおむね晴れるでしょう。

九州では真夏日の所も 関東・東北の太平洋側はヒンヤリ

今日23日の最高気温は、前日と同じくらいか高い所が多いでしょう。熊本は31℃、佐賀や鹿児島は30℃と、真夏日になる所があり、熱中症対策が必要です。こまめな水分補給や風通しの良い服装を心がけましょう。北陸は前日より大幅に高く、金沢と新潟は26℃と汗ばむくらいの陽気です。



関東と東北の太平洋側は、前日より3℃から5℃ほど高くなるものの、広く4月並みでしょう。東よりの風が吹いて、実際の気温よりもヒンヤリ感じられそうです。昼間も羽織るものが必要になるでしょう。



服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどのような服装が適しているか提案するものです。人により暑さや寒さの感じ方が異なりますが、服装選びの参考にしてください。