タレントの今田耕司（６０）が２２日、都内で芸歴４０周年＆還暦記念公演「今田耕司のＬｅｔ’（ＥＣ９３）ｓ！コメディーショー！！」の取材会を開き、３月に迎えた還暦を機に精子凍結したことを告白した。

現在まで独身の今田は、独り身キャラの浸透に触れられ「そうなんですよ！キャラなんですよ！めちゃくちゃ女の子とデート行ってますから！」とボケつつ反応。「６０歳を機に精子は凍結した。めちゃくちゃ元気でした」と笑いつつ、未来の伴侶のため「まだ希望があるなら家庭を持って、っていうことで勝手に考えた」と経緯を説明した。

結婚願望は「かなり」とし「来年の誕生日までにはと思ってます。本当に口だけいつも毎年言ってますけど」と苦笑い。「相手次第。もうご両親が年下の可能性もあるので…」と続けた。

還暦を迎えた実感については「本当にまだこんなに『おめでとう』って言ってもらえるんだ」と周囲からの祝福を明かし「ちょっと自分に自信が持てました。頑張ってきたんだなって」と満足げ。好きな女性のタイプも「めちゃくちゃ変わりました」といい、「今までハーフやモデルさんや言うてましたね。今、良いなと思ってる人なんてもう全然逆のタイプかも」と笑顔で明かしていた。

公演は６月７日に金沢、同２１日にいわき、同２７日に福岡で開催される。