FC町田ゼルビアは５月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST最終節で、浦和レッズとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦した。10分にエリキがゴールを奪って先手を取ると、その後は集中力の高い守備で浦和の反撃をシャットアウト。１−０の完封勝利を飾った。試合後のフラッシュインタビューで、黒田剛監督は「やはり去年、このピッチで負けていたのでリベンジもありました」と明かす。「国立が用意された時点で、