「町田らしい勝ち方で締めくくれた」１−０で浦和をシャットアウト。黒田監督が燃やした闘志「国立が用意された時点で…」

「町田らしい勝ち方で締めくくれた」１−０で浦和をシャットアウト。黒田監督が燃やした闘志「国立が用意された時点で…」