20Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦³ª¹¾½ð¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¥«¥á¥é¤ËÎ¾¼ê¤Ç´é¤ò±£¤¹ÃË¡£ÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼Ìò¤È¤ß¤é¤ì¡¢º¾µ½ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÃËÀ­¤ò¶õ¹Á¤Þ¤ÇÌµÍý¤ä¤êÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚ¹±ÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤Ç¤¹¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¤¢¤ëº¾µ½µòÅÀ¤Î±ÇÁü¡£ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ëÃ´Åö¤Ï¡ÖAI¥ë¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉô²°¤Ç¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²¼Ô¤È¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢À¸À®AI¤ò°­ÍÑ¤·¡¢ÄÌÏÃÃæ¤Î´é¤ò