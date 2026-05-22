ＦＣ東京が２２日、百年構想リーグ第１８節の鹿島戦（２３日・メルスタ）に向けて東京・小平グラウンドで前日練習を行った。日本人で初めて５大会連続Ｗ杯を戦う日本代表メンバーに選出されたＤＦ長友佑都（３９）は、報道陣に公開されたアップやボール回しなどの冒頭の練習で軽快な動きを見せた。２位のＦＣ東京は、前節浦和戦はＰＫ戦で勝利したが、翌日の試合で首位・鹿島が勝利して東地区１位が確定したため、百年構想リ