ドウシシャは5月20日に、着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ」から、さらに強い着圧感を実現した「スーパーベビーゴリラのひとつかみ」（SGS-26BK）の販売を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで開始した。サイズは、M（22〜24cm）、L（23〜25cm）の2種類。どちらも価格は2420円。●圧力29％アップのインパクト「スーパーベビーゴリラのひとつかみ」は、「ベビーゴリラのひとつかみ」から寄せられた、「