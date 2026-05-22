猫が急に「赤ちゃん返り」する5つの原因 1.環境の変化 猫は自分の縄張りをとても大切にする動物です。引越しで住む場所が変わることはもちろん、部屋の模様替えで家具の配置が変わったり、新しい家具が増えたりするだけでも、猫にとっては大きなストレスになります。 今まであった自分の匂いが消えてしまったり、落ち着ける場所がなくなったりすることで、「ここは本当に安全なのかな？」と強い不安を感じてしま