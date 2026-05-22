猫が急に「赤ちゃん返り」する5つの原因

1.環境の変化

猫は自分の縄張りをとても大切にする動物です。引越しで住む場所が変わることはもちろん、部屋の模様替えで家具の配置が変わったり、新しい家具が増えたりするだけでも、猫にとっては大きなストレスになります。

今まであった自分の匂いが消えてしまったり、落ち着ける場所がなくなったりすることで、「ここは本当に安全なのかな？」と強い不安を感じてしまいます。

その不安を打ち消すために、飼い主のそばを離れなくなったり、執拗に甘えたりするようになるのです。

2.家族の変化

家族が増えることは人間にとって喜ばしいことですが、猫にとっては自分のポジションを脅かす大事件です。

新しい子猫や犬が来たり、赤ちゃんが生まれたりすると、飼い主の注目がそちらに向いてしまいがちです。

猫は「自分の居場所がなくなるかもしれない」「愛されなくなったのかも」とジェラシーや孤独を感じ、もう一度自分に注目してほしくて赤ちゃん返りを起こします。

わざと目の前で鳴いたり、赤ちゃんの真似をするように甘えたりすることがあります。

3.寂しさ

仕事が忙しくなったり、外出が増えたりして、猫と遊ぶ時間が減っていませんか？猫はマイペースに見えて、実は飼い主とのコミュニケーションをとても大切にしています。

一日のうちで満足に甘えられる時間がなくなると、猫は寂しさを爆発させてしまいます。

帰宅した途端に足元にまとわりついて離れなかったり、夜中に大きな声で鳴き続けたりするのは、「もっと僕を見て！」「私と遊んで！」という切実なサインなのです。

4.加齢

猫もシニア期に入ると、身体能力だけでなく認知機能や感覚も衰えてきます。視力が弱くなって周りがよく見えなくなったり、耳が遠くなって物音が聞こえにくくなったりすると、それまで平気だったことが急に怖くなることがあります。

暗闇を怖がったり、一人でいることに強い不安を感じるようになり、安心を求めて飼い主を追いかけ回すようになります。

これは甘えというよりも、心細さからくる助けを求める行動に近いといえるでしょう。

5.体調不良

一番注意しなければならないのが、怪我や病気が隠れているケースです。猫は本来、自分の不調を隠す動物ですが、耐えきれない痛みや違和感があるとき、信頼している飼い主に「助けて」とすがるような態度を見せることがあります。

甘え方がいつもと違ってどこか悲しげだったり、触ろうとすると嫌がったりする場合は、どこかが痛いのかもしれません。

単なる精神的なものと決めつけず、食欲やトイレの様子もセットで観察することが重要です。

飼い主ができる上手な対処法

まずは「甘えたい気持ち」をしっかり受け止める

猫が甘えてきたときは、できるだけその気持ちに応えてあげましょう。家事や仕事で忙しいときでも、ほんの5分から10分で構いません。

手を止めて、猫が満足するまで優しく撫でたり、お気に入りのおもちゃで全力で遊んであげてください。

「後でね」と後回しにするのではなく、その瞬間に応えてあげることが、猫の承認欲求を満たす近道です。

飼い主がしっかり向き合ってくれると分かれば、猫は安心して、自分から離れて眠りにつけるようになります。

安心できる「自分だけの居場所」を作る

家の中に、誰にも邪魔されずに猫が一人でリラックスできる専用のスペースを作ってあげましょう。

特に家族が増えた場合などは、猫が逃げ込める高い場所や、暗くて静かな箱のような隠れ家があると安心します。そこには猫自身の匂いがついた毛布やクッションを置いておき、「ここに行けば絶対に安全だ」と思える聖域にしてあげてください。

自分の縄張りが守られていると感じることができれば、過度な赤ちゃん返りも落ち着いていくはずです。

毎日のリズムを一定にする

猫はルーティンを好む動物です。毎日決まった時間にご飯が出てきて、決まった時間に遊んでもらえるという「予測可能な生活」は、猫に大きな安心感を与えます。

生活リズムがバラバラだと、猫は次に何が起こるか分からず不安になり、飼い主に執着しやすくなります。

できる限り起床、食事、遊び、就寝の時間を固定するように心がけましょう。毎日同じスケジュールで過ごすことで、「飼い主はいつも通り接してくれる」と確信でき、心が安定します。

イタズラをしても叱らない

赤ちゃん返りをしている最中の猫は、心がとてもデリケートになっています。そんなときに、わざと粗相をしたり物を落としたりするイタズラをしても、決して大きな声で叱ってはいけません。

猫にしてみれば「叱られる＝注目してもらえた」と勘違いしたり、逆に恐怖を感じてさらに不安が強まったりするだけです。

イタズラをされたときは無言で片付け、良いことをしたときに思い切り褒めるというスタンスを貫きましょう。優しく見守る姿勢が、猫の自信を取り戻させます。

注意が必要なケース

単なる甘えだと思っていたら、実は重い病気が隠れていたということもあります。特に「急に」様子が変わったときは、食欲はあるか、トイレの回数は正常か、歩き方はおかしくないかを細かくチェックしてください。

体のどこかを執拗に舐め続けて禿げができている場合や、元気がなく寝てばかりいる場合は、ストレスによる心の病気や身体的な疾患の可能性があります。

少しでも「いつもの甘え方と違う」と直感的に感じたら、迷わず動物病院を受診しましょう。

まとめ

愛猫の「赤ちゃん返り」は、あなたを心から信頼し、頼りにしている証拠でもあります。急な変化に驚くこともあるでしょうが、まずは優しく寄り添い、不安の理由を探ってあげてください。

飼い主の温かい対応が、猫にとって一番の薬になります。この機会にたっぷり愛情を注ぎ、愛猫との絆をより一層深めていきましょうね。

(獣医師監修：寺脇寛子)