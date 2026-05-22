輪切りにスライスされたキュウリを食べさせてもらうトイプードルさん。飼い主さんが秀逸すぎる例えをしたその『食べ方』が話題になっているのです。 思わず共感してしまうこと間違いなし！微笑ましくも面白いその光景は記事執筆時点で13.5万回を超えて表示されており、多くの絶賛が寄せられることとなりました。 【動画：輪切りのキュウリを犬に与えてみた結果→まるで『CDプレーヤー』のような食べ方】