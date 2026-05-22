輪切りにスライスされたキュウリを食べさせてもらうトイプードルさん。飼い主さんが秀逸すぎる例えをしたその『食べ方』が話題になっているのです。

思わず共感してしまうこと間違いなし！微笑ましくも面白いその光景は記事執筆時点で13.5万回を超えて表示されており、多くの絶賛が寄せられることとなりました。

【動画：輪切りのキュウリを犬に与えてみた結果→まるで『CDプレーヤー』のような食べ方】

キュウリをもらって食べる犬

Xアカウント『@kurukun0821』に投稿されたのは、トイプードル「くるる」くんのお姿。

この日、くるるくんは飼い主さんから『キュウリ』を食べさせてもらったのだそう。

『CDプレーヤー』を連想させる食べ方に反響

スライスされた丸いフォルムの薄いキュウリをそっと差し出されたくるるくんは…。

優雅かつお上品にペロッとピンクの舌を出して、キュウリを乗せるようにして受け取ったのだといいます。

そしてそのままスムーズに、吸い込まれるようにしてあっという間に消えていくキュウリ。時間にして約1秒ほどのその動作を飼い主さんは『CDプレーヤーみたいな食べ方』と表現。

出てきたトレイにCDを乗せると、その形状のまま吸い込まれていく…確かに、くるるくんの食べ方と完全一致している秀逸すぎる例えには共感せざるを得ませんね。

くるるくんは、たった2秒の動画で飼い主さんのみならず多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「かわいいですね～！」「シュポンッて吸い込まれている」「面白い」「何回も見ちゃいます」「瞬速すぎて草」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊で寂しがり屋さんな男の子

2018年8月21日生まれのくるるくんは、超がつくほどの甘えん坊で寂しがり屋さん。立ち耳がチャームポイントの男の子。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすくるるくんの日常は日々多くのユーザーにトイプードルの魅力やたくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kurukun0821」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。