来季からチェルシーの指揮はシャビ・アロンソに託されることになった。今季はレアル・マドリードの指揮官を途中解任されてしまったアロンソだが、独特の3バックシステムを操り、レヴァークーゼンをブンデスリーガ無敗優勝に導いた手腕には期待が集まる。大幅な改革を迫られるチェルシーだが、近年の若手中心の補強戦略は見直されることになるかもしれない。アロンソの方向性にきちんと合った選手を獲る必要があり、ポイントとなる