優しい性格の子が多い犬種 1位：ゴールデン・レトリバー たおやかで優雅な毛並みが魅力的なゴールデン・レトリバーは家族思いで優しい性格な犬種の代表選手です。小さな子どもにも優しく、大型犬らしい余裕のある風情はまさに温厚という一言に尽きます。 2位：ラブラドール・レトリバー ゴールデン・レトリバーとよく似ているラブラドール・レトリバー