横浜港（資料写真）横浜港の４月の原油輸入量がゼロになったことが２１日、横浜税関の貿易統計で明らかになった。米国とイスラエルによるイラン攻撃でホルムズ海峡が事実上封鎖された影響とみられる。中東地域への自動車輸出額も８割以上減少し、国際貿易港・横浜への影響が顕在化した。中東からの原油、粗油（ガソリンやナフサなどを除いた未精製の油）がなくなった。主な輸入相手国はサウジアラビアやカタールで、前年同月は