日本サッカー協会は２１日、３１日に行われるＷ杯壮行試合のアイスランド戦（国立）について、鎌田大地（２９）＝クリスタル・パレス＝が不参加となり、代わりに吉田麻也（３７）＝ＬＡギャラクシー＝を招集すると発表した。鎌田は６月２日にチームに合流し、共に渡墨予定。吉田は２５日にチームに合流し、３１日のアイスランド戦まで帯同する。吉田は主将として臨んだ２２年カタールＷ杯以降は招集外となっており、４年ぶり