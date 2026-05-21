パーソルイノベーションは5月19日に、フロントラインワーカーの行動データを活用して、働き方の科学的解析から技術開発・実装までを担う研究開発組織として、同社としてはじめての研究所となる「HRサイエンス研究所」の開設を発表した。●行動科学・データサイエンス・プロダクト開発を統合したR＆D拠点「HRサイエンス研究所」は、データの科学と人材の科学の融合によって、医療・介護・福祉、製造、物流、建設、交通、販売サ